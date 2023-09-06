Липень цього року став найспекотнішим за останні 143 роки

14:10 15 серпня Київ, Україна





Про це йдеться у пресрелізі NASA.



Зазначається, що липень 2023 року був на 0,24°C тепліше, ніж будь-який інший липень у звітах NASA, і на 1,18°C тепліше за середній липень між 1951 і 1980 роками. Особливо спекотно було в деяких частинах Південної та Північної Америк, Північної Африки та Антарктичного півострова – там температура зросла майже на 4 °C від середньої. Вчені вважають, що липні за останні п'ять років ставали дедалі спекотнішими, а наступного року, найімовірніше, глобальна температура знову поб'є рекорд. Вчені Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA (GISS) заявили, що липень 2023 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень, починаючи з 1880 року.Про це йдеться у пресрелізі NASA.Зазначається, що липень 2023 року був на 0,24°C тепліше, ніж будь-який інший липень у звітах NASA, і на 1,18°C тепліше за середній липень між 1951 і 1980 роками. Особливо спекотно було в деяких частинах Південної та Північної Америк, Північної Африки та Антарктичного півострова – там температура зросла майже на 4 °C від середньої.Вчені вважають, що липні за останні п'ять років ставали дедалі спекотнішими, а наступного року, найімовірніше, глобальна температура знову поб'є рекорд.

"Дані NASA підтверджують те, що буквально відчули мільярди людей у всьому світі: температура у липні 2023 року зробила його найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Ми маємо діяти зараз, щоб захистити наші громади та планету, це єдине, що ми маємо", – сказав керівник NASA Білл Нельсон.

NASA збирає свої температурні записи за даними про температуру повітря на поверхні з десятків тисяч метрологічних станцій, а також за даними про температуру поверхні моря, отримані приладами на кораблях та буях. Ці необроблені дані аналізуються за допомогою методів, що враховують різну відстань між температурними станціями по всьому світу та вплив міського тепла, що може спотворити розрахунки.