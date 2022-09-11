Івано-Франківськ вводить жорсткі карантинні заходи

17:22 17 лютого Київ, Україна

З понеділка, 22 лютого, в Івано-Франківську будуть діяти жорсткі карантинні обмеження, повідомив міський голова Руслан Марцинків.

"Офіційно: в Івано-Франківську знову буде жорсткий карантин. З понеділка, 22 лютого. Попередньо - на тиждень. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка і міністра охорони здоров'я Максим Степанова", - сказав Марцинків.

Які обмеження будуть введені в місті



- З 22 по 28 лютого закладам громадського харчування можна буде працювати тільки на винос.

- Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу.

- Забороняється проведення культурних і релігійних заходів.

- Школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.



Що не змінюється:



- Школи для дітей 1-4 класу, дитячі садки працюють в звичайному режимі. Звичайно, за бажанням батьків, діти можуть залишатися вдома і вчитися дистанційно.



- Транспорт працює так, як і працював.



- Промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.