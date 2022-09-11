Івано-Франківськ вводить жорсткі карантинні заходи

З понеділка, 22 лютого, в Івано-Франківську будуть діяти жорсткі карантинні обмеження, повідомив міський голова Руслан Марцинків.
Які обмеження будуть введені в місті
- З 22 по 28 лютого закладам громадського харчування можна буде працювати тільки на винос.
- Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу.
- Забороняється проведення культурних і релігійних заходів.
- Школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.
Що не змінюється:
- Школи для дітей 1-4 класу, дитячі садки працюють в звичайному режимі. Звичайно, за бажанням батьків, діти можуть залишатися вдома і вчитися дистанційно.
- Транспорт працює так, як і працював.
- Промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.
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