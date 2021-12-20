Івано-Франківську область виключили з "червоної" зони карантину
18:00 09 квітень Київ, Україна
Івано-Франківська область переводиться в "помаранчеву" зону карантину, її місце в "червоній зоні" займе Харківська область.
Таке рішення було прийняте на засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов 9 квітня.
"За результатами Державна комісія вирішила: встановити з 00.00 хвилин 11 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області... Скасувати з 00.00 10 квітня "червоний"рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області", - написав Немчинов.
Таким чином, з 11 квітня в "червоній" зоні буде 13 регіонів.
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