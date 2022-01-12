Івано-Франківськ планує через суд оскаржити включення міста в "червону зону"

11:38 31 серпень Київ, Україна

Міська рада Івано-Франківська планує в судовому порядку оскаржити постанову Кабміну, якою встановлено поділ України на карантинні зони, в залежності від поширення коронавірусу.

Про це у відеозверненні заявив глава Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За словами Марцінківа, включення Івано-Франківська в "червону" карантинну зону погано відіб'ється на місті.

Він нагадав, що раніше Конституційний суд України визнав, що встановлення урядом карантину суперечить українському законодавству, адже таке рішення повинен ухвалювати тільки парламент.

Міськрада Івано-Франківська подасть позовну заяву до Київського окружного адміністративного суду.

У "червоній" карантинній зоні зараз відразу кілька регіонів Івано-Франківської області.

Крім столиці регіону суворий карантин введений також в містах Калуш і Коломия.

Нагадаємо, що в Україні адаптивний карантин введений до 1 листопада 2020 року. З 1 серпня країна розділена на чотири карантинні зони, в залежності від поширення коронавірусу.

Найсуворіший карантин - в "червоній" зоні.