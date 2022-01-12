Івано-Франківськ планує через суд оскаржити включення міста в "червону зону"

Міська рада Івано-Франківська планує в судовому порядку оскаржити постанову Кабміну, якою встановлено поділ України на карантинні зони, в залежності від поширення коронавірусу.
Про це у відеозверненні заявив глава Івано-Франківська Руслан Марцінків.
За словами Марцінківа, включення Івано-Франківська в "червону" карантинну зону погано відіб'ється на місті.
Він нагадав, що раніше Конституційний суд України визнав, що встановлення урядом карантину суперечить українському законодавству, адже таке рішення повинен ухвалювати тільки парламент.
Міськрада Івано-Франківська подасть позовну заяву до Київського окружного адміністративного суду.
У "червоній" карантинній зоні зараз відразу кілька регіонів Івано-Франківської області.
Крім столиці регіону суворий карантин введений також в містах Калуш і Коломия.
Нагадаємо, що в Україні адаптивний карантин введений до 1 листопада 2020 року. З 1 серпня країна розділена на чотири карантинні зони, в залежності від поширення коронавірусу.
Найсуворіший карантин - в "червоній" зоні.
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