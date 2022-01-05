Підсумкове голосування «Матриці свободи» – як мер Києва Віталій Кличко керує своїм містом

07:22 05 січень Київ, Україна

Громадянські активісти та політики критикують столичну владу за цілу низку невирішених проблем та відсутність чіткої стратегії розвитку міста. Власне опитування провела і «Матриця свободи», воно показало, що лише 28% киян задоволені роботою Віталія Кличка у мерському кріслі, відповідно 72% залишилися незадоволеними його роботою за минулий, 2021 рік.



Сам Кличко регулярно скаржиться на складні умови роботи через коронавірус, але не забуває рекламувати досягнення своєї адміністрації у боротьбі з пандемією та у вирішенні цілої низки інших проблем.



Майже щодня стрічки столичних новин розпочинаються із фрази "пробки паралізували центр Києва". Автомобільні вихлопи становлять до 90 відсотків забруднень столичної атмосфери. Світовий рейтинг міст за якістю повітря (IQAir) показав, що в один із квітневих днів цього року повітря в Києві було найбруднішим у світі.



Варто зазначити і ситуацію на дорогах, пов'язану з погіршенням погодних умов – комунальні служби Києва не поспішають боротися із ожеледицею. Ці події стали приводом для обурення киян та численних "фотожаб" у соціальних мережах.



У свою чергу, активісти не припиняють повідомляти про винищення зелених зон столиці під час будівництва нових житлових кварталів та офісних будівель.



"Забудовники прагнуть переробити під себе генплан і женуться тільки за квадратними метрами. Це висотні нетрі, які мають на меті лише відбити гроші", - вважає віцепрезидентка Національної спілки архітекторів України Олена Олійник.



У відповідь на обурення киян та громадських активістів, політики лише розводять руками і висловлюють глибоке занепокоєння відсутністю стратегії роботи київської мерії та невирішеністю багатьох проблем, що накопичилися.