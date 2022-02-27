Підсумки Генштабу на ранок 27 лютого

09:17 27 лютий Київ, Україна

За підсумками трьох діб оборони України ворог не мав успіху в жодному напрямі.





Втрати окупаційних сил на кінець третьої доби склали: Про це вранці 27 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

особового складу понад 3000 осіб та понад 200 - полоненими (інформація уточнюється);

літаків – 16 одиниць;

вертольотів – 18 одиниць;

танків – 102;

ББМ різних типів – понад 540 одиниць;

ЗРК БУК – 1;

автомобільної техніки понад 20 одиниць.



Зазначається, що протягом доби ворожі війська обстрілювали Київ та інші міста балістичними та крилатими ракетами, застосовували авіацію з території Білорусі та окупованого Криму.



У Мозирському районі Білорусі було сформовано ударну групу російських бойових вертольотів для завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури міст та по українських військах.



"Угруповання об'єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування.. Противник успіху не має в жодному з напрямків", - йдеться у повідомленні Генштабу.



Наголошується, що колони броньованої техніки армії РФ уповільнили темпи просування вглиб території України і зупиняються, оскільки позбавлені своєчасного поповнення запасів палива та боєприпасів.



Як повідомляє Генштаб, особовий склад окупаційних військ, переважна більшість яких молоді терміновики, виснажена попередніми військовими навчаннями та має низький морально-психологічний стан.. За наявною інформацією, мають місце факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі у бойових діях проти України та здачі в полон.



Основна тактика дій російських окупантів - рух та захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів сполучення, проте завдяки потужному опору цивільних та військових, спроби взяття під контроль великих міст були безуспішними. Основна мета противника полягає у блокуванні столиці нашої Батьківщини, міста Києва, залишається невиконаною", - йдеться у повідомленні.



Наголошується, що ворог переходить до активного застосування ДРГ, які знищують об'єкти цивільної інфраструктури та вбивають мирне населення великих міст.



Було завдано удару по нафтобазі у Василькові та зруйновано газопровід у Харкові. Окупанти продовжують підступно завдавати поразки багатоповерховим житловим будинкам.



Крім того, повідомляється, що інтервенти "переважно особи кавказької зовнішності, з поганим знанням російської мови" адресно розсилають загрозливі повідомлення місцевому населенню, намагаючись налякати.