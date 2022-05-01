Італія відкриває кордони для українців, але з вимогою проходження самоізоляції

Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС, але з умовою проходження п'ятиденної самоізоляції.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.
Як сказано на сайті "Поради подорожуючим від консульської служби МЗС України", італійський уряд відкрив українцям в'їзд для всіх типів подорожей.
Зокрема, згідно з наказом МОЗ Італії від 29 липня щодо оновлених норм перетину кордону з Італією, у зв'язку з пандемією Covid-19, Україна з 31 липня включена в список країн категорії D, який передбачає надання можливості відвідувати територію Італійської Республіки з будь-якою метою, в тому числі - туризму.
Разом з тим охочим відвідати Італію слід врахувати такі основні обов'язкові вимоги:
- наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19, який повинен бути зроблений за 72 години до приїзду;
- заповнена онлайн-форма санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням;
- після прибуття до Італії громадяни повинні пройти самоізоляцію тривалістю п'ять днів, після чого зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я Італії, згадані умови будуть діяти до 30 серпня.
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