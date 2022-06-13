Історії маріупольців, яким вдалося виїхати з блокадного міста, зобразили у коміксі

12:25 13 червня Київ, Україна





Історії "Медик", "Дорога з пекла та назад", "Врятований морем" та "Драмтеатр" стали частиною першого номера журналу соціальних коміксів INKER. Історії маріупольців, яким вдалося виїхати з міста під час блокади, видали у вигляді коміксу. Збірка опублікована у вільному доступі.Історії "Медик", "Дорога з пекла та назад", "Врятований морем" та "Драмтеатр" стали частиною першого номера журналу соціальних коміксів INKER.

“У першому номері нашого журналу зібрано історії людей, яким вдалося врятуватися з епіцентру кривавої лазні. Вони самі розповіли нам. Для кого це була терапія, для кого - обов'язок розповісти про злочин, свідками якого вони стали. "Світ має знати", - повторювали вони. Завдяки журналістам, сценаристам та художникам ми відтворили їхні спогади з максимально можливою точністю. Узгодили кожен кадр та сцену. Тепер ви можете побачити, що вони бачили. На жаль”, – розповідає редактор журналу Сергій Колесніков.

Автори журналу порівнюють блокаду Маріуполя з нищівними бомбардуваннями Алеппо в Сирії.

“Місто, яке тисячі років було епіцентром торгівлі та культури на Близькому Сході, перетворювалося на руїни. Бої за Алеппо розпочалися 2012-го і за чотири роки там уже не було жодної неушкодженої будівлі, жодної родини, яка не зазнала б втрати. Артобстріли, некеровані авіабомби та хімічна зброя — все це протягом багатьох років руйнувало будинки людей. Український Маріуполь пережив усе те саме, але протягом десяти тижнів”, – йдеться у передмові до випуску першого номера журналу.

Створювали його разом з об'єднанням малих видавництв UA Comix, а працювали над збіркою Володимир Кузнєцов, Захар Поліщук, Наталія Тарасенко, Ярко Філевич, Олексій Чорний та Максим Солнцев.



Нагадаємо, що зараз у Маріуполі залишилося близько 100 тисяч жителів. Живуть вони без централізованого водопостачання та каналізації, продовольства та медикаментів поряд із масовими похованнями загиблих внаслідок російських обстрілів. Міська влада описує умови життя у місті як середньовічні та прогнозує початок епідемій холери та дизентерії через антисанітарію.



Досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі, проте, швидше за все, їх може бути набагато більше за офіційну статистику.