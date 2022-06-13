Історії маріупольців, яким вдалося виїхати з блокадного міста, зобразили у коміксі

Історії маріупольців, яким вдалося виїхати з міста під час блокади, видали у вигляді коміксу. Збірка опублікована у вільному доступі.
Історії "Медик", "Дорога з пекла та назад", "Врятований морем" та "Драмтеатр" стали частиною першого номера журналу соціальних коміксів INKER.
Історії "Медик", "Дорога з пекла та назад", "Врятований морем" та "Драмтеатр" стали частиною першого номера журналу соціальних коміксів INKER.
Автори журналу порівнюють блокаду Маріуполя з нищівними бомбардуваннями Алеппо в Сирії.
Створювали його разом з об'єднанням малих видавництв UA Comix, а працювали над збіркою Володимир Кузнєцов, Захар Поліщук, Наталія Тарасенко, Ярко Філевич, Олексій Чорний та Максим Солнцев.
Нагадаємо, що зараз у Маріуполі залишилося близько 100 тисяч жителів. Живуть вони без централізованого водопостачання та каналізації, продовольства та медикаментів поряд із масовими похованнями загиблих внаслідок російських обстрілів. Міська влада описує умови життя у місті як середньовічні та прогнозує початок епідемій холери та дизентерії через антисанітарію.
Досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі, проте, швидше за все, їх може бути набагато більше за офіційну статистику.
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