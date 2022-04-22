Дослідження: деменція може наступити і в 30-річному віці

15:32 22 липня Київ, Україна

Останні роки симптоми старечої деменції проявляються і у молодих людей у віці від 30 років. Довгий час медики не пов'язували ці симптоми зі старечим недоумством, а помилково посилалися на депресію пацієнта або наслідки будь-якої психологічної травми.

Це доводять дослідження вчених з Нідерландів і США.



Вивчивши 95 міжнародних досліджень, вчені підрахували, що майже 4 мільйони людей в усьому світі страждають деменцією з раннім початком - захворюванням у віці від 30 до 64 років.



«В контексті це означає, що деменція в молодому віці зустрічається рідко. Але людям, в тому числі лікарям, важливо знати, що деменція може виникнути незвично рано», - сказав доктор Девід Кнопман, невролог, що спеціалізується на лікуванні деменції в клініці Майо в Рочестері, штат Міннесота.



Він зазначив, що через те, що деменція з раннім початком зустрічається дуже рідко, більшість лікарів, в тому числі неврологів, не мають або майже не мають досвіду в її діагностиці.



А оскільки деменція зазвичай пов'язана зі старінням, природно, що проблеми з пам'яттю у молодих людей пов'язані з станами, які набули поширення в їхній віковій групі.



«Їхні симптоми часто пов'язують з депресією або тривогою. І, чесно кажучи, більшість скарг на пам'ять у молодших пацієнтів, ймовірно, дійсно пов'язані з цими станами», - сказав Кнопман.



Однак, за словами Кнопмана, до деяких тривожних сигналів належать симптоми, які є «повсюдними» і з часом погіршуються. «Розмах» симптомів також має значення, зазначив він: «Чи є когнітивні скарги, що виходять за рамки провалів пам'яті?».



Хоча деменція з раннім початком зустрічається набагато рідше, ніж типова форма з «пізнім початком», хвороба особливо руйнівна.



«Ці люди знаходяться в розквіті сил», - сказав Кнопман. У них і їхніх коханих є робота, діти і часто літні батьки, про яких потрібно дбати.



«Це означає, що їм потрібна медична допомога та інші послуги, що відповідають їхнім конкретним потребам», - сказала Стіві Хендрікс, одна з авторів нового дослідження.



З огляду на це, Хендрікс і її колеги з Центру Альцгеймера Маастрихтського університету в Нідерландах хотіли отримати більш точні дані про те, скільки людей живуть з деменцією з раннім початком.



Проаналізувавши десятки раніше опублікованих досліджень, вони підрахували, що на 100000 осіб у всьому світі припадає 119 випадків деменції з раннім початком. Це означає, що 3,9 мільйона людей живуть з цим захворюванням.



Команда Хендрікс виявила, що деменція надзвичайно рідко зустрічається серед наймолодших людей, приблизно 1 випадок на 100000 серед людей у віці від 30 до 34 років. Найвищий показник поширеності був у людей у віці від 60 до 64 років - близько 77 випадків на 100 000 осіб.



На жаль, люди з деменцією з раннім початком зазвичай роками залишаються без діагнозу. Одне опубліковане дослідження показало, що на це йде в середньому 4,5 року - в порівнянні з трохи менше трьох років у літніх людей з деменцією. Хендрікс погодилася, що це, ймовірно, пояснюється браком обізнаності та досвіду лікарів.



Але, за словами Хендрікс, деменцію, що почалася в молодому віці, також буває складно діагностувати - навіть для фахівців.

«Ми бачимо, що перші симптоми у молодих людей зазвичай не ті, яких можна було б очікувати, коли ви думаєте про деменцію», - сказала Хендрікс. «Замість погіршення пам'яті молоді люди частіше виявляють зміни в поведінці або емоціях, а іноді і мовні проблеми».

За словами Хендрікс, це може привести не тільки до депресії, але і до «вигорання» або навіть до проблем у відносинах.



Що стосується причин раннього слабоумства, вони мають на увазі тих же винуватців, які спостерігаються в пізньому початку, а саме, хвороба Альцгеймера і судинні захворювання, такі як інсульт, які погіршують приплив крові до мозку.