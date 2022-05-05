Іспанія затримала проросійського блогера

13:58 05 травня Київ, Україна

В іспанському місті Таррагона національна поліція підтвердила затримання Анатолія Шарія, проросійського блогера, за звинуваченням у державній зраді.

Про це повідомляє видання El Diario із посиланням на джерела в іспанській поліції.



У поліції підтверджують, що Шарія було затримано "за міжнародним ордером на арешт".



Джерела в іспанській поліції повідомляють, що "він буде притягнутий до відповідальності". Іспанія та Україна підписали угоду про співпрацю у боротьбі з міжнародною злочинністю.



Раніше в Службі безпеки України повідомили, що в Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює в державній зраді.



Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом Генерального прокурора, міжнародними партнерами та внаслідок багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.



Українська спецслужба підозрює Шарія у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:



- Ст. 111 (Державна зрада)

- Ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).



На думку слідчих СБУ, він провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.



Докази слідства підтверджено низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю та виступах Шарія є факти його підривної діяльності проти України.