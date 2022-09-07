Ірпінську в'язницю виставили на продаж за 220 млн грн

05:57 17 лютого Київ, Україна

В Україні стартувала реформа приватизації старих в'язниць, першим з молотка піде Ірпінський виправний центр.



Про це повідомив в Фейсбуці міністр юстиції Про це повідомив в Фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська



"Якщо хто має зайвих 220 млн і хоче придбати невелику в'язницю за декілька кілометрів від Києва - welcome за посиланням нижче", - написав він.



Малюська нагадав, що 70% отриманих від продажу коштів буде витрачено на розвиток нової тюремної інфраструктури. Ще 30% поповнять державний бюджет.



На сайті ФДМ зазначається, що стартова ціна в'язниці становить 220 211 588 грн. Подати заявки на її придбання можна ще протягом 28 днів.