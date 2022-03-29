Ірина Верещук про гуманітарні коридори на сьогодні. Необхідні контакти

10:41 29 березня Київ, Україна

Ірина Верещук про гуманітарні коридори на 29 березня:



Маріуполь – Запоріжжя



люди можуть виїхати на власному авто



дозаправка у місті Бердянськ безкоштовна за адресою – Мелітопольське шосе, 87Б



Із Запоріжжя вирушили 34 автобуси для евакуації маріупольців із міста Бердянськ.



Надвечір вони мають дістатися міста.





Вчора із Бердянська вдалося вивезти 880 маріупольців.



Контакти гуманітарних штабів для маріупольців у Бердянську:



3-62-76

3-52-52

097 551 59 17

050 439 75 29



Контакти гуманітарних штабів для маріупольців у Запорізькій області:



095 220 41 11

067 220 41 12

0800 503 508



Мелітополь – Запоріжжя



автобуси та гуманітарна допомога вже виїхали вранці із Запоріжжя



час їхнього приїзду залежить від часу проходження блок-постів



Людей автобуси збиратимуть біля відділення ДСНС – вулиця Олексієва, 12



Енергодар – Запоріжжя



о 10 ранку у супроводі машини ДСНС відправляється колона людей на приватному транспорті.

Формування колони біля міськради – вулиця Курчатова, 14



Також в Енергодар із Запоріжжя вирушила гуманітарна допомога