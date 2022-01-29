Іран не прийняв прохання МОК. 27-річний спортсмен страчений

09:07 13 вересень Київ, Україна

За повідомленням пресслужби Міжнародного олімпійського комітету, вчора вранці за вироком суду був страчений 27-річний іранський спортсмен Навід Афкарі. МОК в особі президента комітету звертався до влади Ірану з проханням про помилування молодого чоловіка, але вирок був приведений у виконання.

"МОК шокований сьогоднішньою заявою. Президент МОК Томас Бах на цьому тижні особисто звертався до верховного лідера і президента Ірану та просив помилування для Навіда Афкарі, поважаючи при цьому суверенітет країни", - йдеться в повідомленні. У комітеті висловили співчуття родині та друзям Афкарі.

Як повідомляється в пресрелізі, президент МОК Томас Бах раніше написав верховному керівнику і президенту Ірану лист з проханням про помилування спортсмена, додавши, що він поважає суверенітет Ісламської Республіки. Проте влада Ірану проігнорувала це прохання.

Смертний вирок відносно 27-річного Афкарі був приведений у виконання у в'язниці Адель-Абад у місті Ширазі на півдні Ірану.

За версією іранської юстиції, у 2018 році в ході протестів в Ширазі Афкарі вбив представника правоохоронних органів. За повідомленням влади, пізніше він зізнався у скоєному. Однак сам спортсмен, його сім'я та правозахисні організації вказували на те, що визнання було зроблено під тортурами. Братів Афкарі Вахіда і Хабіба засудили до 54 і 27 років тюремного ув'язнення. Крім того, їх засудили до 74 ударів батогами.