Іран не прийняв прохання МОК. 27-річний спортсмен страчений

За повідомленням пресслужби Міжнародного олімпійського комітету, вчора вранці за вироком суду був страчений 27-річний іранський спортсмен Навід Афкарі. МОК в особі президента комітету звертався до влади Ірану з проханням про помилування молодого чоловіка, але вирок був приведений у виконання.
Як повідомляється в пресрелізі, президент МОК Томас Бах раніше написав верховному керівнику і президенту Ірану лист з проханням про помилування спортсмена, додавши, що він поважає суверенітет Ісламської Республіки. Проте влада Ірану проігнорувала це прохання.
Смертний вирок відносно 27-річного Афкарі був приведений у виконання у в'язниці Адель-Абад у місті Ширазі на півдні Ірану.
За версією іранської юстиції, у 2018 році в ході протестів в Ширазі Афкарі вбив представника правоохоронних органів. За повідомленням влади, пізніше він зізнався у скоєному. Однак сам спортсмен, його сім'я та правозахисні організації вказували на те, що визнання було зроблено під тортурами. Братів Афкарі Вахіда і Хабіба засудили до 54 і 27 років тюремного ув'язнення. Крім того, їх засудили до 74 ударів батогами.
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