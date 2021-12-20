Іран не хоче платить компенсацію за літак МАУ

20:21 10 серпень Київ, Україна

Влада Ірану заявила, що не будуть оплачувати вартість збитого літака авіакомпанії МАУ над Тегераном , переклавши ці зобов'язання на європейські страхові компанії.



Про це в понеділок, 10 серпня, заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані.

"Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими страховими компаніями. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію ", - сказав він.

Раніше МЗС України уточнив, коли Іран заплатить за збитий Боїнг. Виплаті компенсацій має передувати притягнення винних до відповідальності та принесення офіційних вибачень іранською стороною.



Як повідомлялося, 30 липня в Києві завершилися переговори представників Афганістану, Великобританії, Канади, Швеції та України з Іраном по компенсації сім'ям жертв катастрофи літака компанії МАУ поблизу Тегерана.