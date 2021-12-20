Іран не хоче платить компенсацію за літак МАУ

Влада Ірану заявила, що не будуть оплачувати вартість збитого літака авіакомпанії МАУ над Тегераном, переклавши ці зобов'язання на європейські страхові компанії.
Про це в понеділок, 10 серпня, заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані.
Раніше МЗС України уточнив, коли Іран заплатить за збитий Боїнг. Виплаті компенсацій має передувати притягнення винних до відповідальності та принесення офіційних вибачень іранською стороною.
Як повідомлялося, 30 липня в Києві завершилися переговори представників Афганістану, Великобританії, Канади, Швеції та України з Іраном по компенсації сім'ям жертв катастрофи літака компанії МАУ поблизу Тегерана.
Як повідомлялося, 30 липня в Києві завершилися переговори представників Афганістану, Великобританії, Канади, Швеції та України з Іраном по компенсації сім'ям жертв катастрофи літака компанії МАУ поблизу Тегерана.
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