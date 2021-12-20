Іран не готовий виплатити компенсацію за авіакатастрофу літака МАУ

Іран відмовляється йти на переговори з Україною про виплату компенсацій сім'ям загиблих внаслідок авіакатастрофи літака МАУ над Тегераном.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, пише ВВС News Україна.
З'ясувалося, що Київ направляв Ірану ноту з пропозицією розпочати переговори про компенсацію, а у відповідь приходив відмову.
За словами Єніна, поки все залежить від політичної волі іранської сторони, але поки рано говорити про якісь суми компенсації.
За словами Єніна, поки все залежить від політичної волі іранської сторони, але поки рано говорити про якісь суми компенсації.
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