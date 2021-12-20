Іран не готовий виплатити компенсацію за авіакатастрофу літака МАУ

14:40 08 липень Київ, Україна

Іран відмовляється йти на переговори з Україною про виплату компенсацій сім'ям загиблих внаслідок авіакатастрофи літака МАУ над Тегераном



Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, пише ВВС News Україна.

«Ми отримали комунікацію з Тегерана про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва про переговори. Справа в тому, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, враховуються абсолютно всі обставини справи. Ми щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж під впливом ряду факторів погодиться якомога швидше почати переговорний процес », - сказав Енин.

З'ясувалося, що Київ направляв Ірану ноту з пропозицією розпочати переговори про компенсацію, а у відповідь приходив відмову.



За словами Єніна, поки все залежить від політичної волі іранської сторони, але поки рано говорити про якісь суми компенсації.