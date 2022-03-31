Інвестори полагодять українські дороги і зроблять їх платними - Мінінфраструктури України

Міністерство інфраструктури України планує віддати в приватні руки будівництво і реконструкцію шести українських доріг. Важлива умова - висока якість доріг, що відповідає європейському рівню. Надалі дороги залишаться у володінні інвесторів, які отримають право зробити ці дороги платними.

На цей момент мова йде про шість доріг:

Бориспіль - Полтава;

Харків - Дніпро - Запоріжжя;

Ягодин - Ковель - Луцьк;

Херсон - Миколаїв;

Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв;

Київ - Житомир - Рівне.

Дороги обрані за принципом, що з'єднують Україну з іншими країнами.