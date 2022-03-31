Інвестори полагодять українські дороги і зроблять їх платними - Мінінфраструктури України

14:30 04 липня Київ, Україна

Міністерство інфраструктури України планує віддати в приватні руки будівництво і реконструкцію шести українських доріг. Важлива умова - висока якість доріг, що відповідає європейському рівню. Надалі дороги залишаться у володінні інвесторів, які отримають право зробити ці дороги платними.

На цей момент мова йде про шість доріг:

  • Бориспіль - Полтава;
  • Харків - Дніпро - Запоріжжя;
  • Ягодин - Ковель - Луцьк;
  • Херсон - Миколаїв;
  • Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв;
  • Київ - Житомир - Рівне.

Дороги обрані за принципом, що з'єднують Україну з іншими країнами.