Інвестори полагодять українські дороги і зроблять їх платними - Мінінфраструктури України

Міністерство інфраструктури України планує віддати в приватні руки будівництво і реконструкцію шести українських доріг. Важлива умова - висока якість доріг, що відповідає європейському рівню. Надалі дороги залишаться у володінні інвесторів, які отримають право зробити ці дороги платними.
На цей момент мова йде про шість доріг:
- Бориспіль - Полтава;
- Харків - Дніпро - Запоріжжя;
- Ягодин - Ковель - Луцьк;
- Херсон - Миколаїв;
- Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв;
- Київ - Житомир - Рівне.
Дороги обрані за принципом, що з'єднують Україну з іншими країнами.
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