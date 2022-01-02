Інтернет і мобільний зв'язок в Україні стануть швидшими і якіснішими

07:09 22 квітень Київ, Україна

В недалекому майбутньому українці відчують великі зміни в якості мобільного зв'язку та Інтернету. У Мінцифрі розробили додаткові вимоги до мобільних операторів.
 
Про це в середу, 21 квітня, повідомила пресслужба відомства.

Згідно з даними, Мінцифри готується ввести граничні показники якості послуг мобільного зв'язку, і в результаті:
  • мобільна сторінка буде завантажуватися значно швидше - за кілька секунд;
  • якісний мобільний Інтернет стане доступним жителям в будь-якій частині міста і села, адже буде встановлено граничну середню швидкість передачі даних;
  • мобільні оператори в усіх населених пунктах (незалежно від їхнього розміру) будуть працювати за єдиними вимогами до якості надання послуг.
"Зараз вимоги до рівня якості послуг мобільного зв'язку пройшли громадське обговорення. Пропозиції розглянуті розробником, а проєкт наказу готується для погодження Державною регуляторною службою України", - відзначили в міністерстві.