Інтернет і мобільний зв'язок в Україні стануть швидшими і якіснішими

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В недалекому майбутньому українці відчують великі зміни в якості мобільного зв'язку та Інтернету. У Мінцифрі розробили додаткові вимоги до мобільних операторів.

Про це в середу, 21 квітня, повідомила пресслужба відомства.



Згідно з даними, Мінцифри готується ввести граничні показники якості послуг мобільного зв'язку, і в результаті:

мобільна сторінка буде завантажуватися значно швидше - за кілька секунд;

якісний мобільний Інтернет стане доступним жителям в будь-якій частині міста і села, адже буде встановлено граничну середню швидкість передачі даних;

мобільні оператори в усіх населених пунктах (незалежно від їхнього розміру) будуть працювати за єдиними вимогами до якості надання послуг.