Інструкція: як змінити виборчу адресу

18:00 07 липень Київ, Україна

В Україні 6 липня запустили електронний сервіс для зміни виборчої адреси. Це означає, що на найближчих місцевих виборах, які повинні відбутися 25 жовтня, проголосувати зможуть і внутрішні переселенці, і всі, хто проживає фактично не там, де зареєстрований. При цьому не потрібно багато документів. Ми зробили поетапну Іструкції, як змінити виборчу адресу.



Хто може змінювати адресу голосування?

При бажанні це може зробити будь-який громадянин України. Якщо ви живете і працюєте в Києві, а зареєстровані у Львові, Одесі, Харкові чи будь-якому куточку країни, можете скористатися можливістю вплинути на результати місцевих виборів.



Також змінити адресу голосування можуть внутрішньо переміщені особи (переселенці) і ті, у кого взагалі немає реєстрації.





Підставою для звернення є Порядок зміни виборчої адреси без зміни місця реєстрації, затверджений Центральною виборчою комісією 18 травня 2020 року. У деяких випадках виборча адреса можна закріпити не тільки за своїм фактичним місцем проживання, про що читайте нижче.

Коли можна змінити виборчу адресу?

Ця процедура стала доступною з 1 липня 2020 року. Тобто вже зараз можна починати, щоб встигнути до місцевих виборів.



Що стосується термінів, то адреса голосування можна змінювати в період між виборами, тобто зараз і до п'ятого дня виборчого процесу, який починається за 50 днів до дня голосування. Так, щоб проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня, потрібно встигнути змінити виборчу адресу на 9 вересня 2020 роки (п'ятий день виборчого процесу місцевих виборів 2020 го).



Новий виборчий адреса стане постійним, і процедуру зміни місця голосування не доведеться проходити на наступних виборах або референдумах. Хоча ніхто вас такого права не позбавляє, тому в разі відрядження або поїздки, запланованих на день голосування, можна буде змінити місце голосування за чинною процедурою.



Повторно змінити виборчу адресу можна буде тільки через 6 місяців. Наприклад, якщо ви зміните виборча адреса 10 липня 2020 року, наступне зміна можна зробити тільки після 10 січня 2021 року.



Куди звертатися для зміни адреси голосування?

Є два варіанти: їхати до відділу ведення Державного реєстру виборців (ГРІ) за місцем фактичного проживання або оформити всі онлайн. Для того, щоб змінити виборчу адресу дистанційно, потрібно мати електронний підпис.



Зверніть увагу, що через карантинних обмежень деякі відділи ведення ГРІ не проводять особистий прийом громадян. Тому варто заздалегідь подзвонити в свій відділ ведення Держреєстру.



Детальну інформацію про місце розташування потрібного відділу і його контакти можна знайти на сайті ГРІ в розділі «Відділи ведення реєстру».





Які документи потрібні для зміни виборчої адреси?

Вам знадобиться паспорт громадянина України або посвідчення громадянина України.



Також потрібно подати заяву про зміну виборчої адреси. Бланк заяви можна завантажити з додатка до постанови ЦВК №88, роздрукувати і заповнити вдома або взяти в відділі Державного реєстру виборців.



До заяви необхідно додати документи, що обгрунтовують, чому виборець повинен голосувати за вказаною в заяві адресою. Для цього потрібно мати кваліфіковану електронний підпис (КЕП).



Якщо у вас немає електронного підпису, її можна отримати в акредитованих центрах сертифікації ключів (АЦСК). Наприклад, в АЦСК Приватбанку, Укрсиббанку, Ощадбанку, Державної фіскальної служби, Державного підприємства «Дія» »та інших. Повний перелік АЦСК доступний на ресурсі «Центральний засвідчувальний орган».



Подавати заяву і документи потрібно через Кабінет виборця на сайті ГРІ.





Заява не треба сканувати і відправляти, оскільки воно безпосередньо створюється на сайті. Необхідно лише вписати потрібні дані і прикріпити копії документів, які підтверджують фактичне проживання виборця, в форматі JPG або PDF (загальний розмір файлів не повинен перевищувати 2 Мбайт).

Як довго триває зміна виборчої адреси?

Розгляд заяви триває 15 днів з моменту його отримання. Повідомлення про зміну виборчої адреси може бути видано виборцю безпосередньо у відділі ведення ГРІ, відправлено поштою на новий виборчий адресу або на адресу електронної пошти, вказану в онлайн-заяві.



Той, хто подає заяву особисто до відділу ГРІ, може отримати повідомлення про зміну (або відмову в зміні) на електронну пошту, якщо вкаже це в заяві.



В яких випадках можуть відмовити у зміні адреси голосування?

Може бути кілька причин, за якими відмовлять у зміні виборчої адреси:

недостовірні дані в заяві;

порушені терміни подання або немає підтвердних документів.

Якщо виборець вважає таку відмову неправомірною, він має право оскаржити його в суді.



Як голосувати тим, у кого немає реєстрації?

Новий Виборчий кодекс дає можливість визначити виборчу адресу в разі відсутності реєстрації. У таку ситуацію могли потрапити студенти-переселенці з окупованих територій Донбасу, які були зареєстровані в гуртожитку свого навчального закладу, а після його закінчення, по суті, опинилися на вулиці. Часто без реєстрації залишаються після розлучення, а також бездомні.



Такі громадяни можуть подати заяви на визначення виборчої адреси на підставі постанови ЦВК «Про Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання». Причому оформити адреса голосування можна онлайн.



Слід звернутися до Державного реєстру виборців з паспортом і заявою (або переслати заяву онлайн, як писалося вище). При цьому попередньо узгодити з соціологічною службою, що в якості адреси голосування можна вказати адресу відповідного центру обліку соцслужби, про що і взяти довідку.