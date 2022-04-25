Інспекція з паркування презентувала фотопроєкт про київських водіїв-порушників

12:58 23 липня Київ, Україна

Київські інспектори з паркування розповіли, до яких фраз найчастіше вдаються водії неправильно припаркованих авто, щоб уникнути покарання.

Про це інформує пресслужба КМДА.



Інспектори виділили типові "аргументи" водіїв, серед найпопулярніших:

«Ти знаєш, хто я такий?!»

«Та що я там порушив!»

«А чому мене забираєте, а он ту машину - ні?»

За словами інспекторів, найчастіше «нагадують» про свої посади співробітники прокуратури, адвокати, судді та депутати. Дехто намагається «домовитися на місці», хтось вимагає негайно дзвонити меру, бувають навіть відверті погрози. Але для Інспекції з паркування має значення тільки наявність порушення.

Інспекція з паркування оголосила додатковий набір інспекторів для роботи на вулицях міста.

Майбутнім працівникам пропонується заробітна плата від 20 тисяч грн, соціальний пакет, пенсійне забезпечення, можливість відпочинку на морських курортних базах України, допомога на соціально-побутові витрати та оплачувану відпустку.



У свою чергу, кандидати повинні бути готові отримати Сертифікат про знання державної мови, мати вищу освіту, бути відповідальними, стресостійкими і грамотними в цифровій сфері.