Індивідуальний супровід абітурієнтів з Криму

Україна не залишила без уваги свій народ в включеному Криму. Турбота про кримської молоді видно і в ту допомогу, яка надана всім, хто висловить бажання отримати освіту в навчальних закладах материкової частини України. Більш того, на час вступної кампанії абітурієнту можуть, за його бажанням, дати індивідуальний супровід. Про умови супроводу можна ознайомитися онлайн, повідомляє представництво президента України в АР Крим в Facebook .
Крім того, в представництві повідомляють про необхідну допомогу з переходом через КПВВ і наданням індивідуальної консультації.
У відомстві зазначають, що готові допомогти також у разі виникнення питань щодо надходження, або необхідних документів.
У МОН озвучили нововведення для абітурієнтів.
Раніше Міносвіти вивело конкурсні бали для абітурієнтів.
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