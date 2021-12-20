Індивідуальний супровід абітурієнтів з Криму

10:12 05 серпень Київ, Україна

Україна не залишила без уваги свій народ в включеному Криму. Турбота про кримської молоді видно і в ту допомогу, яка надана всім, хто висловить бажання отримати освіту в навчальних закладах материкової частини України. Більш того, на час вступної кампанії абітурієнту можуть, за його бажанням, дати індивідуальний супровід. Про умови супроводу можна ознайомитися онлайн, повідомляє представництво президента України в АР Крим в Facebook .

Крім того, в представництві повідомляють про необхідну допомогу з переходом через КПВВ і наданням індивідуальної консультації.

"Ви завжди можете звернутися до нас за індивідуальною консультацією за адресою для звернень громадян м.Херсон, проспект Ушакова, 42; за телефоном безкоштовної" гарячої лінії ": 0800502192; за допомогою мережі Skype - обліковий запис: arkpredstavnictvo; електронну адресу: zvernennia @ ppu .gov.ua ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що готові допомогти також у разі виникнення питань щодо надходження, або необхідних документів.

У МОН озвучили нововведення для абітурієнтів.

Раніше Міносвіти вивело конкурсні бали для абітурієнтів.