Індійський штам коронавірусу Дельта вже поширився в 74 країнах

10:13 15 червня Київ, Україна

Небезпека коронавірусу, який вразив світ, полягає в його можливостях постійних мутацій, причому в бік все більш агресивних форм. Як повідомило агентство The Guardian, мутований штам коронавірусу під назвою Дельта, який вперше виявили в Індії, поширився вже в 74 країнах.

Відзначається, що цей варіант коронавірусу продовжує швидко поширюватися і є побоювання, що він може стати домінуючим штамом у всьому світі.

На цей момент спалахи штаму Дельта були підтверджені в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Вчені повідомляють, що він більш заразний, а також викликає більш серйозні захворювання.

У США, за словами колишнього комісара Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотта Готліба, випадки дельта-варіанту подвоюються приблизно кожні два тижні і складають 10% всіх нових випадків, у той час, як у Великобританії на нього припадає понад 90% нових випадків захворювання.

У той час, як органи охорони здоров'я в усьому світі збирають і обмінюються даними про поширення нового варіанту, є побоювання, що в країнах світу, що розвивається, з менш надійними системами моніторингу варіант Дельта, можливо, поширився більш широко, ніж повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що варіант коронавірусу Дельта провокує порушення слуху і появу тромбів.