Ілона Маска запросили в Житомир

Днями Маск повідомив, що поспілкувався з сім'єю Сергія Корольова і назвав його "одним з кращих"
Посольство України в США в Twitter запрошує американського підприємця Ілона Маска відвідати батьківщину радянського конструктора Євгена Корольова - Житомир.
Посольство України в США в Twitter запрошує американського підприємця Ілона Маска відвідати батьківщину радянського конструктора Євгена Корольова - Житомир.
Днями Маск у себе в Twitter повідомив, що поспілкувався з сім'єю радянського конструктора Сергія Корольова і назвав його "одним з кращих".
У Роскосмосі ретвітнулі повідомлення Маска, написавши, що Корольов був кращим, а не одним з кращих.
Сергій Корольов народився в 1907 році в Житомирі. Під його керівництвом в СРСР запустили перший штучний супутник Землі і відправили в космос Юрія Гагаріна.
У 1938 році Королева заарештували за безпідставним звинуваченням у контрреволюційній діяльності і засудили на 10 років. Термін відбував на Колимі, а потім - в Казані. Згодом термін скоротили і вчений в 1944 році достроково вийшов на свободу.
У Роскосмосі ретвітнулі повідомлення Маска, написавши, що Корольов був кращим, а не одним з кращих.
Сергій Корольов народився в 1907 році в Житомирі. Під його керівництвом в СРСР запустили перший штучний супутник Землі і відправили в космос Юрія Гагаріна.
У 1938 році Королева заарештували за безпідставним звинуваченням у контрреволюційній діяльності і засудили на 10 років. Термін відбував на Колимі, а потім - в Казані. Згодом термін скоротили і вчений в 1944 році достроково вийшов на свободу.
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