Ілона Маска запросили в Житомир

20:17 13 липень Київ, Україна





Посольство України в США в Twitter запрошує американського підприємця Ілона Маска відвідати батьківщину радянського Днями Маск повідомив, що поспілкувався з сім'єю Сергія Корольова і назвав його "одним з кращих"Посольство України в США в Twitter запрошує американського підприємця Ілона Маска відвідати батьківщину радянського конструктора Євгена Корольова - Житомир

"Легендарний Сергій Корольов народився в Україні. До речі, в його рідному місті Житомирі є чудовий музей його ж імені. Приїжджайте. Вам сподобається ", - йдеться в повідомленні.

Днями Маск у себе в Twitter повідомив, що поспілкувався з сім'єю радянського конструктора Сергія Корольова і назвав його "одним з кращих".



У Роскосмосі ретвітнулі повідомлення Маска, написавши, що Корольов був кращим, а не одним з кращих.



Сергій Корольов народився в 1907 році в Житомирі. Під його керівництвом в СРСР запустили перший штучний супутник Землі і відправили в космос Юрія Гагаріна.



У 1938 році Королева заарештували за безпідставним звинуваченням у контрреволюційній діяльності і засудили на 10 років. Термін відбував на Колимі, а потім - в Казані. Згодом термін скоротили і вчений в 1944 році достроково вийшов на свободу.