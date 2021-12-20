Ілона Маска запросили до Єгипту і звинуватили в расизмі

17:01 03 серпень Київ, Україна

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив про те, що будівництво древніх єгипетських пірамід, справа рук інопланетян. Реакція громадськості не змусила себе довго чекати, міністр туризму Єгипту запросила Маска вивчити питання створення пірамід, а люди розглянули в цій заяві винахідника ноти расизму

"Очевидно, що інопланетяни збудували піраміди", - Маск

«Я запрошую вас і SpaceX, щоб ви могли вивчити записи про те, як були побудовані піраміди, а також вивчити могили самих будівельників. Містер Маск, ми чекаємо вас », - міністр туризму Єгипту Ранія аль-Машат

Користувачі Твіттер відреагували неоднозначно, багато хто угледів в твіті глави Tesla неприкритий расизм

Теорія змови про те, що піраміди та інші великі споруди стародавнього світу з'явилися в результаті візиту прибульців на Землю, активно просувається в деяких сегментах Мережі.



Але шанувальники Маска залишилися розчаровані тим, що інженер не тільки вірить в неї, а й просуває в своєму Twitter.



У відповідь на заяву Ілона Маска відомий єгиптолог Захі Хавасс опублікував відео, в якому стверджує, що теорія про інопланетян є "галюцинацією".

"Піраміди побудували єгиптяни", - сказав Хавасс.

Інші користувачі побачили в твіті глави Tesla неприкритий расизм.

"Білим людям легше повірити в те, що піраміди побудували прибульці, ніж уявити, що це зробили африканці", - заявив південноафриканський комік Ясін Барнс.