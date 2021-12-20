Ілона Маска запросили до Єгипту і звинуватили в расизмі

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив про те, що будівництво древніх єгипетських пірамід, справа рук інопланетян. Реакція громадськості не змусила себе довго чекати, міністр туризму Єгипту запросила Маска вивчити питання створення пірамід, а люди розглянули в цій заяві винахідника ноти расизму.
Користувачі Твіттер відреагували неоднозначно, багато хто угледів в твіті глави Tesla неприкритий расизм
Теорія змови про те, що піраміди та інші великі споруди стародавнього світу з'явилися в результаті візиту прибульців на Землю, активно просувається в деяких сегментах Мережі.
Але шанувальники Маска залишилися розчаровані тим, що інженер не тільки вірить в неї, а й просуває в своєму Twitter.
У відповідь на заяву Ілона Маска відомий єгиптолог Захі Хавасс опублікував відео, в якому стверджує, що теорія про інопланетян є "галюцинацією".
Але шанувальники Маска залишилися розчаровані тим, що інженер не тільки вірить в неї, а й просуває в своєму Twitter.
У відповідь на заяву Ілона Маска відомий єгиптолог Захі Хавасс опублікував відео, в якому стверджує, що теорія про інопланетян є "галюцинацією".
Інші користувачі побачили в твіті глави Tesla неприкритий расизм.
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