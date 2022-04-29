Ілон Маск передав Україні сонячні панелі

10:36 29 квітня Київ, Україна

Дві амбулаторії у Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ілон Маск передав Україні станції Tesla Powerwall. Сьогодні дві амбулаторії у Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall", — йдеться у повідомленні.

Ці сонячні батареї та генератори набули великої популярності в Америці.



Енергетична система Powerwall має високу автономність та забезпечує резервне живлення при відключеннях електрики.



Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих сферах, які найбільше постраждали від російської окупації.



На початку війни росії проти України Мінцифри звернулося до глави SpaceX Ілону Маску з проханням надати Україні станції Starlink, на що американський підприємець відреагував оперативно та позитивно.



А 27 квітня в Україні зареєстровано компанію Starlink Ukraine, яка буде представництвом американської компанії-виробника космічної техніки SpaceX Ілона Маска.



Раніше Ілон Маск викликав президента росії володимира путіна на поєдинок, про що написав у Twitter. Ставка - Україна. Повідомлення мільярдера написано англійською, російською та українською мовами.