Ілон Маск відправить Тома Круза в космос

Космічний корабель SpaceX Crew Dragon, створений компанією Ілона Маска, доставить актора Тома Круза на орбіту землі, політ запланований на жовтень 2021 року.
Американська адміністрація з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) затвердила графік польоту.
Хто ще полетить
Режисер Даг Лайман, творець фантастичного бойовика під назвою "Грань майбутнього", складе Крузу компанію.
Разом вони будуть знімати на МКС і в її околицях новий фільм, зміст якого поки тримається в секреті. Відомо лише, що цей проєкт не буде мати відношення до франшизи "Місія нездійсненна".
Бюджет
Виробничий бюджет картини оцінюється у 200 мільйонів доларів, більшу частину витрат візьме на себе студія Universal. Це буде перший голлівудський повнометражний фільм, зйомки якого пройдуть в умовах реального космічного простору, а не створеного за допомогою комп'ютерної графіки. Можлива дата релізу фільму поки не називається.
Хто ще полетить
Режисер Даг Лайман, творець фантастичного бойовика під назвою "Грань майбутнього", складе Крузу компанію.
Разом вони будуть знімати на МКС і в її околицях новий фільм, зміст якого поки тримається в секреті. Відомо лише, що цей проєкт не буде мати відношення до франшизи "Місія нездійсненна".
Бюджет
Виробничий бюджет картини оцінюється у 200 мільйонів доларів, більшу частину витрат візьме на себе студія Universal. Це буде перший голлівудський повнометражний фільм, зйомки якого пройдуть в умовах реального космічного простору, а не створеного за допомогою комп'ютерної графіки. Можлива дата релізу фільму поки не називається.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі