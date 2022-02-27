Ілон Маск відкрив інтернет Starlink для України

13:38 27 лютий Київ, Україна

На прохання віце-прем'єра України Михайла Федорова засновник SpaceX Ілон Маск відкрив для українців "інтернет із супутника" Starlink

Міністр цифрової трансформації України через Twitter звернувся до Ілона Маска та повідомив, що поки він намагається колонізувати Марс, Росія намагається окупувати Україну.

Федоров попросив у зв'язку із цим забезпечити нашу країну станціями Starlink.

У відповідь Ілон Маск повідомив, що відкрив для українців Starlink – систему надшвидкісного інтернету. Більше терміналів – уже у дорозі.

Як повідомляють у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Starlink – це проект компанії Ілона Маска SpaceX, який за допомогою супутників надає доступ до широкосмугового інтернету.

Старлінг – це мережа супутників, які на орбіті за допомогою лазерного променя взаємодіють між собою на частоті понад 10 ГГц. З наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони з частотою 12 ГГц. - Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці землі.

Працює майже як наш спецзв'язок.

Старлінк можна буде використовувати у цивільних та військових цілях, – повідомляє Держслужба спецзв'язку та захисту інформації України.

У ЛЮДЕЙ МОЖЕ НЕ ВИЙДЕ ШВИДКО ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО STARLINK.

Поки що немає офіційної інформації про те, як українцям в умовах війни можна буде підключитися до "супутникового інтернету". Але з офіційного сайту Starlink відомо, що для його роботи користувача має бути спеціальне обладнання, яке потрібно замовити на сайті. А потім встановити програму на мобільний телефон. Саме підключення швидке, але чекати доставку цього обладнання до України доведеться довго.