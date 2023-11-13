ШІ в медицині: нові технології для діагностики та лікування раку в Україні

18:17 13 листопада Київ, Україна





У цьому контексті Україна скористалася унікальним обладнанням зі штучним інтелектом KFBIO AI, заснованим на нейронній мережі (DCNN), здатній аналізувати гістологічні знімки та виявляти уражені та підозрілі клітини. Україна робить нові кроки у боротьбі з раковими захворюваннями, впроваджуючи передові технології на основі штучного інтелекту (ШІ). Ці інновації не тільки перевершують традиційні методи діагностики, а й відкривають нові перспективи для раннього виявлення та боротьби з цією страшною недугою.У цьому контексті Україна скористалася унікальним обладнанням зі штучним інтелектом KFBIO AI, заснованим на нейронній мережі (DCNN), здатній аналізувати гістологічні знімки та виявляти уражені та підозрілі клітини.

Цей сканер, що має значно більші оптичні можливості в порівнянні зі звичайними мікроскопами, здатний проаналізувати до 1500 клінічних кейсів на добу, збільшуючи ефективність діагностики більш ніж у 50 разів.



Штучний інтелект також використовує бібліотеку понад 43 тисячі зразків, що допомагає точно встановити діагноз. Цей підхід дозволяє лікарям звертати увагу лише на ті знімки, які ШІ вважає підозрілими, знижуючи навантаження та ймовірність помилок.



Тигран Амалян, український медичний експерт та інноватор, розповів про плани розповсюдження цифрової технології діагностики раку по всій країні протягом п'яти років. На першому етапі вже встановлено десять сканерів, і 30 спеціалістів підготовлено для використання цієї передової медичної платформи.

"COR-Medical Platform", із увімкненням мобільного додатка, об'єднає пацієнтів, лікарів та медичну індустрію, надаючи можливість онкопацієнтам швидко отримувати діагноз та знімки у своєму смартфоні, а також передавати їх для консультації лікарям у будь-якій точці світу.