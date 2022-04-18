Ігри непокорених: українці за день видобули два золоті

20:45 18 квітня Київ, Україна

Українці Віктор Легкодух та Сергій Прядко на «Іграх непокорених» вибороли дві золоті медалі у штовханні ядра.





Про це йдеться на сторінці ігор.

Додатково голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що Легкодух пішов захищати Україну у перші дні російської агресії навесні 2014 року та воював у найгарячіших точках на Сході.



У серпні 2014 року отримав тяжке вогнепальне мінно-вибухове поранення у хребет, після нього був тривалий період лікування та реабілітації.

«Не дав упасти духом спорт . Щодня ветеран, незважаючи на біль та перешкоди, займався силовими вправами», - зазначив Козицький.

Раніше Легкодух фінішував на Лондонському марафоні.. Дистанцію 42 кілометри він здолав на візку за 5 годин 51 хвилину.



Invictus Games ("Ігри непокорених") - це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які отримали поранення або захворювання під час виконання бойових завдань. Ігри розпочато британським принцом Гаррі, герцогом Сассекським, у 2014 році. Їхня мета – підтримка військовослужбовців та ветеранів на шляху до соціальної інтеграції.

Цього року змагання відкривалися з особливою повагою до України, яка зазнала військової агресії з боку Росії.