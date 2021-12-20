Ігри Нескорених: 4-і всеукраїнські змагання пройдуть в Черкасах

06:39 01 квітень Київ, Україна

27 червня на Центральному стадіоні Черкас відбудуться 4-ті всеукраїнські змагання "Ігри Нескорених". Вперше нацзмагання пройдуть не в Києві.

Цього року змагатися ветерани будуть в таких дисциплінах, як легка атлетика (біг 100 м, біг 400 м, біг 1500 м), штовхання ядра, метання диска, пауерліфтинг (жим лежачи), веслування на тренажерах (спринт 1 хв), веслування на тренажерах (витривалість 4 хв) і велоспорт (на шосе, 5 км).

"Крім спортивної складової, це, в першу чергу, соціальний захід для поранених бійців, їхніх сімей та друзів. Це можливість провести час в колі побратимів і однодумців", - сказали в оргкомітеті Ігор.

"Ігри Нескорених" (Invictus Games) - це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх беруть участь травмовані військовослужбовці та ветерани в таких видах спорту як баскетбол на колясках, волейбол сидячи, веслування в залі. Перші "Ігри Нескорених" відбулися в 2014 році в Олімпійському парку королеви Єлизавети в Лондоні.