Ігор Суркіс: сезон не вдався

Найскладніший футбольний сезон для столичного клубу "Динамо", вперше в історії розрив між першим і другим місцем такий величезний. Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував підсумки сезону:
Також президент клубу повідомив, що йому складно сказати, чому сезон не вдався з самого початку: "важкий графік, важко вкочується в сезон, коли граєш через два дні на третій".
Суркіс зазначив, що команді буде необхідно добре попрацювати в цей короткий період, розібратися, що відбувається, подумати і прийняти рішення, куди йти далі.
Також керівник клубу зазначив, що клуб вже вступав в переговори з окремими футболістами, які могли б підсилити склад команди, і керівництво буде працювати над цим питанням, оскільки зараз трансферне вікно тільки відкривається.
За словами глави "Динамо", з орендованих футболістів до складу повернуться Тимчик та Ледньов, що ж стосується Супряга і Бурлеца, то рішення тренерського штабу по ним буде прийнято протягом декількох днів.
Також керівник клубу зазначив, що клуб вже вступав в переговори з окремими футболістами, які могли б підсилити склад команди, і керівництво буде працювати над цим питанням, оскільки зараз трансферне вікно тільки відкривається.
За словами глави "Динамо", з орендованих футболістів до складу повернуться Тимчик та Ледньов, що ж стосується Супряга і Бурлеца, то рішення тренерського штабу по ним буде прийнято протягом декількох днів.
На питання журналіста, що потрібно зробити для того, щоб команда пройшла в груповий раунд Ліги чемпіонів, Суркіс відповів, що поки не бачить можливості це зробити.
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