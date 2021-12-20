Ігор Суркіс: сезон не вдався

"Після сьогоднішньої гри у мене немає ніяких емоцій. Я повністю спустошений. Вважаю, такі негаразди нас спіткали, я маю на увазі, багато травмованих, відпочивали на день менше, але ми повинні такі команди, як« Колос »обігравати в будь-якому стані. Я нікого не хочу образити, але якщо ми хочемо ставити завдання потрапити в Лігу чемпіонів, ми повинні такі команди обігрувати. Особливо в матчі, де вирішувалася путівка, щоб кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Я про місце зараз не кажу. А кажу: кваліфікуватися в Лігу чемпіонів ", - сказав Суркіс.

Також президент клубу повідомив, що йому складно сказати, чому сезон не вдався з самого початку: "важкий графік, важко вкочується в сезон, коли граєш через два дні на третій".

Суркіс зазначив, що команді буде необхідно добре попрацювати в цей короткий період, розібратися, що відбувається, подумати і прийняти рішення, куди йти далі.Також керівник клубу зазначив, що клуб вже вступав в переговори з окремими футболістами, які могли б підсилити склад команди, і керівництво буде працювати над цим питанням, оскільки зараз трансферне вікно тільки відкривається.За словами глави "Динамо", з орендованих футболістів до складу повернуться Тимчик та Ледньов, що ж стосується Супряга і Бурлеца, то рішення тренерського штабу по ним буде прийнято протягом декількох днів.

На питання журналіста, що потрібно зробити для того, щоб команда пройшла в груповий раунд Ліги чемпіонів, Суркіс відповів, що поки не бачить можливості це зробити.