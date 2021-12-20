Ігор Суркіс: сезон не вдався

16:56 20 липень Київ, Україна

Найскладніший футбольний сезон для столичного клубу "Динамо", вперше в історії розрив між першим і другим місцем такий величезний. Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував підсумки сезону:
"Після сьогоднішньої гри у мене немає ніяких емоцій. Я повністю спустошений. Вважаю, такі негаразди нас спіткали, я маю на увазі, багато травмованих, відпочивали на день менше, але ми повинні такі команди, як« Колос »обігравати в будь-якому стані. Я нікого не хочу образити, але якщо ми хочемо ставити завдання потрапити в Лігу чемпіонів, ми повинні такі команди обігрувати. Особливо в матчі, де вирішувалася путівка, щоб кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Я про місце зараз не кажу. А кажу: кваліфікуватися в Лігу чемпіонів ", - сказав Суркіс.
Також президент клубу повідомив, що йому складно сказати, чому сезон не вдався з самого початку: "важкий графік, важко вкочується в сезон, коли граєш через два дні на третій".

фото: матч Динамо-Колос

"У нас була гра з" Шахтарем ", а потім з" Брюгге ". У футболі буває, що команда не зуміла вийти з піке, в яке потрапила і втрачала очки там, де не мала. Можна зайняти друге місце, але показувати хороший, якісний футбол, чого в цьому сезоні у нас, на жаль, практично таких ігор не було ", - прокоментував ситуацію підприємець.
Суркіс зазначив, що команді буде необхідно добре попрацювати в цей короткий період, розібратися, що відбувається, подумати і прийняти рішення, куди йти далі.

Також керівник клубу зазначив, що клуб вже вступав в переговори з окремими футболістами, які могли б підсилити склад команди, і керівництво буде працювати над цим питанням, оскільки зараз трансферне вікно тільки відкривається.

За словами глави "Динамо", з орендованих футболістів до складу повернуться Тимчик та Ледньов, що ж стосується Супряга і Бурлеца, то рішення тренерського штабу по ним буде прийнято протягом декількох днів.

фото: кубок Лиги чемпионов

На питання журналіста, що потрібно зробити для того, щоб команда пройшла в груповий раунд Ліги чемпіонів, Суркіс відповів, що поки не бачить можливості це зробити.
"Давайте ми спочатку розберемося, що сталося в цьому чемпіонаті. І взагалі, що відбулося, тому що вперше в історії розрив між першим і другим місцем такий величезний. І инфарктное друге місце, крім усього іншого. Тому давайте не будемо поспішати, спокійно розберемося і будемо ставити вже завдання. Поки я не бачу з цією грою, яким чином ми можемо потрапити в Лігу чемпіонів ", - резюмував президент київського" Динамо ".
 