Ігор Кузін: карантин в Україні буде продовжено

Карантин, який діє в Україні зараз і дія якого закінчується з приходом осені, буде однозначно продовжений.
Про це в п'ятницю, 30 липня, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, тому що ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів. Тому він буде продовжений", - заявив Кузін, але термінів не назвав.
Він повідомив, що в деяких областях погіршується ситуація із захворюваністю. Це, зокрема, Кузін зазначив, райони Луганської, Донецької, Харківської, Львівської областей.
Відзначимо, що в останні дні спостерігається зростання захворюваності на коронавірус. Так, за минулу добу було виявлено рекордну кількість нових хворих за місяць - майже тисяча.
"З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, тому що ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів. Тому він буде продовжений", - заявив Кузін, але термінів не назвав.
Він повідомив, що в деяких областях погіршується ситуація із захворюваністю. Це, зокрема, Кузін зазначив, райони Луганської, Донецької, Харківської, Львівської областей.
Відзначимо, що в останні дні спостерігається зростання захворюваності на коронавірус. Так, за минулу добу було виявлено рекордну кількість нових хворих за місяць - майже тисяча.
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