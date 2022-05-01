Ігор Кузін: карантин в Україні буде продовжено

10:19 30 липня Київ, Україна

Карантин , який діє в Україні зараз і дія якого закінчується з приходом осені, буде однозначно продовжений.

Про це в п'ятницю, 30 липня, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.



"З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, тому що ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів. Тому він буде продовжений", - заявив Кузін, але термінів не назвав.



Він повідомив, що в деяких областях погіршується ситуація із захворюваністю. Це, зокрема, Кузін зазначив, райони Луганської, Донецької, Харківської, Львівської областей.



Відзначимо, що в останні дні спостерігається зростання захворюваності на коронавірус. Так, за минулу добу було виявлено рекордну кількість нових хворих за місяць - майже тисяча.