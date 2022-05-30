Кришталевий мікрофон "Євробачення-2022" продали за 900 000$

08:26 30 травня Київ, Україна

Kalush Orchestra та Сергій Притула продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 за 900 000$. Кошти підуть на покупку безпілотників PD-2 для української армії.

Про це повідомляє група Kalush Orchestra у своєму Телеграмі.

"Друзі, ви неймовірні! Ми вдячні кожному з вас, хто донатив кошти на цей аукціон, і особливо вдячні команді української криптоспільноти WhiteBIT, які викупили кубок за 900 000$ і з цього моменту стають правовласниками нашого кубка. Слава Україні! Слава ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Рожеву панаму соліста Kalush Orchestra Олега Псюка виграв Володимир із Чехії, який пожертвував 1000 гривень. За правилами аукціону нового власника панами обрали рандомно.

Kalush Orchestra та Сергій Притула оголосили про аукціон 25 травня. Ведучий повідомив, що метою було зібрати мільйон доларів на три безпілотники PD-2. За словами ведучого, на висоті трьох-чотирьох кілометрів вони коригують ведення вогню артилерії на відстані 40-50 км.