Хочете дізнатися, хто будує дороги та скільки це коштує?

left;">Чат-бот Транспортного порталу електронних послуг e-transport.gov.ua підкаже будь-якому охочому інформацію про те, в якому стані та на якому етапі знаходиться будівництво або ремонт конкретної дороги.

Скористатися послугами чат-бота e-transport можна в Telegram і Viber. Чат-бот містить інформацію про вид дорожньої роботи (поточний ремонт, будівництво), вартість робіт, назву компанії-виконавця та строки виконання робіт.

Проєкт "Транспортний портал електронних послуг" реалізований Міністерством інфраструктури України і ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки".