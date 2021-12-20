Хочете змінити характер - міняйте локацію

Перебування в одній і тій же середовищі, може перетворити екстраверта в інтроверта. Проведені дослідження показали, що місце може змінити людський характер, а іноді і тип особистості.
Так, за словами вчених, люди, які частіше відвідують громадські місця, стають більш товариськими і відкритими, а часті подорожі, допомагають легше пристосовуватися до змін і знаходити спільну мову з людьми.
Свої висновки експерти засновують на опитуванні, яке вони провели серед 2,5 тисячі респондентів. Протягом цього часу вони відвідували різні місця і відповідали на невеликі питання про свої враження і відчуття. Перед цим вони також пройшли невеликий тест на виявлення типу особистості.
У результатах дослідження говориться: якщо ви хочете змінити свій характер або підкреслити будь-які риси - міняйте локацію.
Також вчені з'ясували, що люди, що володіють схожими рисами характеру, часто відвідують одні й ті ж місця.
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