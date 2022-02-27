Хмельниччина прийняла вже понад 20 тисяч внутрішніх переселенців

13:23 27 лютий Київ, Україна

За попередніми оцінками Хмельницька область зможе розмістити близько 500 тисяч переселенців.

Про це сьогодні у відеозверненні повідомив керівник обласної воєнної адміністрації Сергій Гамалій.



Він зазначив, що зараз уже підготовлено приміщення для 200 тисяч людей. З початку військових дій область вже прийняла 20 тисяч біженців, у тому числі транзитом.



Гамалій зазначив, що минула ніч на Хмельниччині була спокійною. У зв'язку з небезпекою проникнення на територію області диверсійно-розвідувальних груп супротивника з сьогодення посилюються заходи безпеки в області. Комендантська година розпочнеться о 21:00, військові патрулі використовуватимуть спеціальну систему паролів для спілкування. Громадянські особи, залучені до забезпечення життєдіяльності області, зможуть пересуватися у комендантську годину виключно за наявності спеціальної перепустки, що видається обласною військовою адміністрацією.



Такі заходи допоможуть запобігти можливим диверсіям і зберегти життя громадян.