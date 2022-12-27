Хливнюк та Pink Floyd передали благодійникам гроші, зібрані спільною піснею

14:45 27 грудня Київ, Україна





Український співак та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк та гурт Pink Floyd за допомогою спільної пісні зібрали 450 тисяч фунтів стерлінгів. Оскільки Девід Гілмор та Нік Мейсон додали власні кошти, суму було збільшено до 500 тисяч фунтів стерлінгів (близько 600 тисяч доларів). Кошти були передані українським благодійним організаціям.

Про це розповів Хливнюк.

У квітні цього року музиканти Девід Гілмор і Нік Мейсон з'єдналися як Pink Floyd разом із басистом Гаєм Праттом та клавішником Нітіном Соні.



Разом вони записали сингл "Hey, Hey, Rise Up!" на підтримку України. У ньому звучить вокал Хливнюка, записаний на вулиці у Києві. Він співав пісню "Ой у лузі червона калина".





Наразі відео на пісню лише на Ютубі зібрало понад 11 мільйонів переглядів.

Від продажів синглу вдалося зібрати 450 тисяч фунтів стерлінгів, а Гілмор та Мейсон додали грошей до пів мільйона. Їх розподілять між:

медичним батальйоном "Госпітальєри";

Хард Проджект;

"Схід SOS";

"Києвом Волонтерським";

"Лівим берегом".