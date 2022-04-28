Херсонські вчені створили "грибний пластик"

Вчені з Херсонського університету, завдяки щасливому збігу обставин, створили унікальний біопластик з грибів.
Експериментуючи, на яких матеріалах краще вирощувати гриби, вони зібрали ґрунт, що залишився після збору глив. Після цього про нього не згадували кілька днів. З'ясувалося, що за цей час грибниця перетворила пухку солому на матеріал, схожий на пінопласт.
Вчені пояснили, що солома перетворилася на пластик завдяки клейковині міцелію грибів.
Експериментуючи, на яких матеріалах краще вирощувати гриби, вони зібрали ґрунт, що залишився після збору глив. Після цього про нього не згадували кілька днів. З'ясувалося, що за цей час грибниця перетворила пухку солому на матеріал, схожий на пінопласт.
Вчені пояснили, що солома перетворилася на пластик завдяки клейковині міцелію грибів.
З нового матеріалу херсонські вчені виготовили лампу і навіть горщик для рослин. "Грибний пластик" пройшов випробування - його перевірили вологою і температурою.
Зараз дослідники працюють над створенням дощечки для садових меблів, а також шукають спонсорів для своїх майбутніх експериментів і проєктів.
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