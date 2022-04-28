Херсонські вчені створили "грибний пластик"

07:53 30 листопада Київ, Україна





Експериментуючи, на яких матеріалах краще вирощувати гриби, вони зібрали ґрунт, що залишився після збору глив. Після цього про нього не згадували кілька днів. З'ясувалося, що за цей час грибниця перетворила пухку солому на матеріал, схожий на пінопласт.



Вчені пояснили, що солома перетворилася на пластик завдяки клейковині міцелію грибів. Вчені з Херсонського університету, завдяки щасливому збігу обставин, створили унікальний біопластик з грибів.Експериментуючи, на яких матеріалах краще вирощувати гриби, вони зібрали ґрунт, що залишився після збору глив. Після цього про нього не згадували кілька днів. З'ясувалося, що за цей час грибниця перетворила пухку солому на матеріал, схожий на пінопласт.Вчені пояснили, що солома перетворилася на пластик завдяки клейковині міцелію грибів.

"Вкладаєте в матрицю, підсушуєте в пристрої або на сонці - ніякої хімії", - зазначив Ігор Чернишов.

З нового матеріалу херсонські вчені виготовили лампу і навіть горщик для рослин. "Грибний пластик" пройшов випробування - його перевірили вологою і температурою.

"Нам пропонували покривати лаком, але навіщо? Воно природне і красиве. А коли виріб набридне, його завжди можна розкришити на городі. Це як лего, можна зібрати все", - зауважив Максим Левченко.

Зараз дослідники працюють над створенням дощечки для садових меблів, а також шукають спонсорів для своїх майбутніх експериментів і проєктів.