Херсонські освітяни відмовилися викладати за російською програмою

17:57 27 травня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Херсоні росіяни та колаборанти закликають педагогів готуватися до навчання за новою програмою та їздити до Криму для підвищення кваліфікації. Фактично всі директори шкіл заявили, що їх це не влаштовує.



Про це заявив Геннадій Лагута, голова Херсонської ОВД.



Лагута зазначив, що у тих районах Херсонщини, де немає бойових дій, окупанти намагаються "налагоджувати життя". За його словами, 26 травня представники окупаційних властей у Херсоні проводили нараду з освітянами.

" Вчителі адміністрації шкіл просто герої. Послухати його прийшло лише 20 людей, бо у місті 71 школа. Педагогів закликають готуватися до навчання за новою програмою, їздити до Криму для підвищення кваліфікації. Фактично всі директори заявили, що їх це не влаштовує та вийшли”, – сказав Лагута.

Він додав, що ситуація на Херсонщині залишається важкою – морально та гуманітарно.

“Окупант не дає жодного гуманітарного коридору, щоби завести необхідні вантажі. Триває постійне обстріл звільненої території. Ворог намагається вийти на межі області", – повідомив Лагута.

Лагута також повідомив, що росіяни вивозять збіжжя з Херсона, а деякі аграрії почали співпрацювати з окупантами.

“Те, що можна стверджувати – росіяни вивозять із Херсона продукти та зерно. Пробки на дорозі до Криму вже кілометрові. Це не тільки ті продукти, які відбирають окупанти, а й ті, що вже йдуть у рамках співпраці окремих наших керівників із окупаційною владою. Тобто, окремі громадяни вже налагодили торгівлю з росіянами. Це десятки тисяч тонн зернових та овочів”, - зазначив Лагута.

Нагадаємо, що Мінреінтеграції України закликає педагогів у тимчасово окупованому Херсоні фіксувати факти примусу до роботи за стандартами Росії, щоб уникнути покарання через колабораціонізм.