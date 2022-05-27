Херсонські освітяни відмовилися викладати за російською програмою

У тимчасово окупованому Херсоні росіяни та колаборанти закликають педагогів готуватися до навчання за новою програмою та їздити до Криму для підвищення кваліфікації. Фактично всі директори шкіл заявили, що їх це не влаштовує.
Про це заявив Геннадій Лагута, голова Херсонської ОВД.
Лагута зазначив, що у тих районах Херсонщини, де немає бойових дій, окупанти намагаються "налагоджувати життя". За його словами, 26 травня представники окупаційних властей у Херсоні проводили нараду з освітянами.
Про це заявив Геннадій Лагута, голова Херсонської ОВД.
Лагута зазначив, що у тих районах Херсонщини, де немає бойових дій, окупанти намагаються "налагоджувати життя". За його словами, 26 травня представники окупаційних властей у Херсоні проводили нараду з освітянами.
Він додав, що ситуація на Херсонщині залишається важкою – морально та гуманітарно.
Лагута також повідомив, що росіяни вивозять збіжжя з Херсона, а деякі аграрії почали співпрацювати з окупантами.
Нагадаємо, що Мінреінтеграції України закликає педагогів у тимчасово окупованому Херсоні фіксувати факти примусу до роботи за стандартами Росії, щоб уникнути покарання через колабораціонізм.
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