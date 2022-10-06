Херсонські коти визнані частиною місцевої екологічної системи

Міська рада Херсона підтримала петицію про визнання вуличних котів і кішок частиною екосистеми міста.
«За» проголосували 30 депутатів, проти - 1, утримався теж 1 і не голосували три депутати.
У петиції пропонувалося визнати котів частиною екосистеми міста і надати їм відповідний захист, щоб тварини могли взимку грітися в підвалах без ризику бути замурованими.
У документі, зокрема, рекомендується обслуговуючим комунальним установам, ОСББ не створювати навмисних перешкод для виконання котами їхніх природних функцій зі знищення гризунів, запобігати ненавмисній і навмисній ізоляції котів в підвальних приміщеннях, яка позбавляє їх опіки волонтерів.
Передбачається також забезпечення регулювання чисельності бездомних кішок шляхом їхньої стерилізації з обов'язковою вакцинацією.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі