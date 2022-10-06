Херсонські коти визнані частиною місцевої екологічної системи

11:11 11 березня Київ, Україна

Міська рада Херсона підтримала петицію про визнання вуличних котів і кішок частиною екосистеми міста.

«За» проголосували 30 депутатів, проти - 1, утримався теж 1 і не голосували три депутати.

У петиції пропонувалося визнати котів частиною екосистеми міста і надати їм відповідний захист, щоб тварини могли взимку грітися в підвалах без ризику бути замурованими.



У документі, зокрема, рекомендується обслуговуючим комунальним установам, ОСББ не створювати навмисних перешкод для виконання котами їхніх природних функцій зі знищення гризунів, запобігати ненавмисній і навмисній ізоляції котів в підвальних приміщеннях, яка позбавляє їх опіки волонтерів.

«За - 30, рішення прийнято», - заявив після голосування міський голова Ігор Колихаєв.

Передбачається також забезпечення регулювання чисельності бездомних кішок шляхом їхньої стерилізації з обов'язковою вакцинацією.