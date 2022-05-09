Херсонщину не планують приєднувати до Криму – ставленик окупантів в області

Ставленник россии в оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что "регион не планируют объединять с оккупационной администрацией Крыма, но могут внести в федеральное объединение".
Об этом он рассказал в интервью для российского государственного агентства "ТАСС".
Так, колоборант отметил, что планов "изменения административно-территориального устройства Херсонской области нет".
Об этом он рассказал в интервью для российского государственного агентства "ТАСС".
Так, колоборант отметил, что планов "изменения административно-территориального устройства Херсонской области нет".
Сальдо также сообщил, что оккупанты планируют создать русскоязычные школы, заставить локальный бизнес продавать свои товары для оккупантов в Крыму и на захваченных территориях Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, по его словам, пенсионерам в Геническе уже начали выплачивать пенсии в российских рублях, но в целом в области продолжается оборот гривны.
Кроме того, по его словам, пенсионерам в Геническе уже начали выплачивать пенсии в российских рублях, но в целом в области продолжается оборот гривны.
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