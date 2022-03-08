Херсон чекає кримчан на ковід-вакцинацію. Адреси пунктів вакцинації

Жителі окупованого Криму можуть вакцинуватися від коронавірусу в одному з шести пунктів вакцинації в Херсоні. Всі охочі отримають необхідну кількість доз вакцини китайського виробництва CoronaVac, яка на відміну від російської вакцини, пройшла всі необхідні сертифікації.
Про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.
Згідно з інформацією, кримчани можуть вакцинуватися:
- КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського";
- КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1;
- КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. Е. Е. Карабелешу", поліклініка № 1;
- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в Генічеську, проспект Миру, 130;
- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Чонгар, вул. Шевченка, 68 А;
- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Каланчак, провулок Зарічний, 14.
У повідомленні зазначено, що щеплення безкоштовні, з собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код.
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