Херсон чекає кримчан на ковід-вакцинацію. Адреси пунктів вакцинації

19:08 08 червень Київ, Україна

Жителі окупованого Криму можуть вакцинуватися від коронавірусу в одному з шести пунктів вакцинації в Херсоні . Всі охочі отримають необхідну кількість доз вакцини китайського виробництва CoronaVac , яка на відміну від російської вакцини, пройшла всі необхідні сертифікації.

Про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.

"Уже 2 людини з тимчасово окупованого Криму отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії Генічеська. Зараз Міністерством охорони здоров'я України для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрито запис на щеплення проти COVID-19 через портал "Дія". В області для цієї мети визначені 6 пунктів, де планується робити щеплення вакциною CoronaVac", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, кримчани можуть вакцинуватися:



- КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського";



- КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1;



- КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. Е. Е. Карабелешу", поліклініка № 1;



- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в Генічеську, проспект Миру, 130;



- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Чонгар, вул. Шевченка, 68 А;



- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Каланчак, провулок Зарічний, 14.



У повідомленні зазначено, що щеплення безкоштовні, з собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код.