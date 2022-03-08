Херсон чекає кримчан на ковід-вакцинацію. Адреси пунктів вакцинації

19:08 08 червень Київ, Україна

Жителі окупованого Криму можуть вакцинуватися від коронавірусу в одному з шести пунктів вакцинації в Херсоні. Всі охочі отримають необхідну кількість доз вакцини китайського виробництва CoronaVac, яка на відміну від російської вакцини, пройшла всі необхідні сертифікації.
 
Про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.
"Уже 2 людини з тимчасово окупованого Криму отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії Генічеська. Зараз Міністерством охорони здоров'я України для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрито запис на щеплення проти COVID-19 через портал "Дія". В області для цієї мети визначені 6 пунктів, де планується робити щеплення вакциною CoronaVac", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, кримчани можуть вакцинуватися:

- КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського";

- КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1;

- КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. Е. Е. Карабелешу", поліклініка № 1;

- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в Генічеську, проспект Миру, 130;

- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Чонгар, вул. Шевченка, 68 А;

- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Каланчак, провулок Зарічний, 14.

У повідомленні зазначено, що щеплення безкоштовні, з собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код.