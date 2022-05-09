Херсон: окупанти заселятимуть "своїх" у квартири людей, що залишили місто

У захопленому військами росії Херсоні житло українців, що виїхали, хочуть віддати для проживання російським військовим і співробітникам спецслужб. Окупанти вже почали складати списки порожніх квартир.
Про це йдеться у наказі №31 військового коменданта Херсонської області, полковника віктора бедрика.
Наказ датований 6 травня та підписаний військовим комендантом Херсонської області, полковником віктором бедриком. Раніше він командував бригадою військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту у Приморському краї (в/ч 07059 у Лісозаводську). Згідно з документом, бедрик наказав «усім главам житлових організацій, керівникам ОСББ (керівникам будинків) надати списки квартир, власники яких покинули межі міста Херсон, для передачі порожнього житла тимчасовим переселенцям, які прибули із зон активних бойових дій».
У наказі також сказано, що його підготовлено "у зв'язку з нормалізацією роботи об'єктів життєзабезпечення цивільного населення, за погодженням з головою адміністрації Херсонської області, з метою створення умов для організації повноцінного проживання прибулим до Херсона".
Існування такого розпорядження підтверджують у Головному розвідувальному управлінні Міноборони України. Там зазначають, що пошук квартир для заселення співробітників армії та спецслужб рф ведеться у мікрорайонах «Таврійський» та «Житлоселище» у Херсоні.
Журналістам The Insider вдалося поговорити з однією з місцевих мешканок, жінка розповіла, що російські військові вимагають, щоб їм склали і передали списки відсутніх мешканців, додавши, що «своїх заселятимуть».
Жителів продовжують переконувати, що просування з боку ЗС України у напрямку Херсона не буде. Отже, потрібно "прийняти цю реальність" та працювати під керівництвом "нової влади".
Про це йдеться у наказі №31 військового коменданта Херсонської області, полковника віктора бедрика.
Наказ датований 6 травня та підписаний військовим комендантом Херсонської області, полковником віктором бедриком. Раніше він командував бригадою військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту у Приморському краї (в/ч 07059 у Лісозаводську). Згідно з документом, бедрик наказав «усім главам житлових організацій, керівникам ОСББ (керівникам будинків) надати списки квартир, власники яких покинули межі міста Херсон, для передачі порожнього житла тимчасовим переселенцям, які прибули із зон активних бойових дій».
У наказі також сказано, що його підготовлено "у зв'язку з нормалізацією роботи об'єктів життєзабезпечення цивільного населення, за погодженням з головою адміністрації Херсонської області, з метою створення умов для організації повноцінного проживання прибулим до Херсона".
Існування такого розпорядження підтверджують у Головному розвідувальному управлінні Міноборони України. Там зазначають, що пошук квартир для заселення співробітників армії та спецслужб рф ведеться у мікрорайонах «Таврійський» та «Житлоселище» у Херсоні.
Журналістам The Insider вдалося поговорити з однією з місцевих мешканок, жінка розповіла, що російські військові вимагають, щоб їм склали і передали списки відсутніх мешканців, додавши, що «своїх заселятимуть».
Жителів продовжують переконувати, що просування з боку ЗС України у напрямку Херсона не буде. Отже, потрібно "прийняти цю реальність" та працювати під керівництвом "нової влади".
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