Хасиди-паломники покинули кордон, залишивши сміття "на пам'ять"

18:14 18 вересень Київ, Україна





Паломники-хасиди, які кілька днів намагалися потрапити на територію України через державний кордон з Білоруссю, залишили спроби та прислухалися до закликів української влади. Заступник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що хасиди пішли з прикордонної території біля пункту пропуску "Нові Яриловичі".Паломники-хасиди, які кілька днів намагалися потрапити на територію України через державний кордон з Білоруссю, залишили спроби та прислухалися до закликів української влади.



"Залишилося тільки прибрати територію, та КПП "Яриловичі" може відновити свою роботу", - написав Геращенко на сторінці в Facebook.