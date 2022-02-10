Хасиди-паломники покинули кордон, залишивши сміття "на пам'ять"

Заступник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що хасиди пішли з прикордонної території біля пункту пропуску "Нові Яриловичі".
Паломники-хасиди, які кілька днів намагалися потрапити на територію України через державний кордон з Білоруссю, залишили спроби та прислухалися до закликів української влади.
Паломники-хасиди, які кілька днів намагалися потрапити на територію України через державний кордон з Білоруссю, залишили спроби та прислухалися до закликів української влади.
"Залишилося тільки прибрати територію, та КПП "Яриловичі" може відновити свою роботу", - написав Геращенко на сторінці в Facebook.
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