Хасиди почали залишати Умань після святкування - МВС

18:29 18 вересня Київ, Україна

Прочани-хасиди почали покидати Умань сьогодні, починаючи з 8-ї ранку. За даними Міністерства внутрішніх справ, святкування відбулося без серйозних інцидентів.



У повідомленні на офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ від 18 вересня йдеться, що прочани-хасиди почали масово залишати місто Умань з початку дня. Заходи відбулися без істотних порушень громадського порядку.



За період перебування хасидів в Умані протягом дев'яти днів надійшло близько 80 звернень до поліції, в основному пов'язаних з порушеннями правил дорожнього руху, втратою документів та особистих речей. Зазначається, що співробітники міграційної поліції та Державної міграційної служби зафіксували лише одне порушення, пов'язане з перетином кордону.



Влада повідомляє, що обстановка в Умані під контролем, і немає серйозних інцидентів або порушень громадського порядку.