Хасиди масово прибувають в Умань для святкування Нового року

До святкування Нового року за іудейським календарем ще більше місяця, а ізраїльські паломники почали масово прибувати до Умані.
Про це повідомляє черкаське видання "Вікка".
"У цьому році паломники заздалегідь їдуть в Україну, адже в минулому році через посилені протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу не всі охочі змогли потрапити на святкування Рош ха-Шана в Умані", - йдеться в повідомленні.
За даними видання, начальник управління Державної міграційної служби в Черкаській області Іван Шапран відвідав Умань з робочим візитом і скоординував з співробітниками Уманського відділу установи подальші кроки для запобігання та виявлення порушників міграційного законодавства.
Громадяни Ізраїлю можуть користуватися безвізовим режимом поїздок, перебуваючи на території України до 90 діб протягом 180 діб.
"У цьому році паломники заздалегідь їдуть в Україну, адже в минулому році через посилені протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу не всі охочі змогли потрапити на святкування Рош ха-Шана в Умані", - йдеться в повідомленні.
За даними видання, начальник управління Державної міграційної служби в Черкаській області Іван Шапран відвідав Умань з робочим візитом і скоординував з співробітниками Уманського відділу установи подальші кроки для запобігання та виявлення порушників міграційного законодавства.
Громадяни Ізраїлю можуть користуватися безвізовим режимом поїздок, перебуваючи на території України до 90 діб протягом 180 діб.
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