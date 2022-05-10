Хасиди масово прибувають в Умань для святкування Нового року

19:35 05 серпня Київ, Україна

До святкування Нового року за іудейським календарем ще більше місяця, а ізраїльські паломники почали масово прибувати до Умані.
 
Про це повідомляє черкаське видання "Вікка".

"У цьому році паломники заздалегідь їдуть в Україну, адже в минулому році через посилені протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу не всі охочі змогли потрапити на святкування Рош ха-Шана в Умані", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, начальник управління Державної міграційної служби в Черкаській області Іван Шапран відвідав Умань з робочим візитом і скоординував з співробітниками Уманського відділу установи подальші кроки для запобігання та виявлення порушників міграційного законодавства.

Громадяни Ізраїлю можуть користуватися безвізовим режимом поїздок, перебуваючи на території України до 90 діб протягом 180 діб.