Курсант з України отримав премію від коледжу Королівських ВПС Великобританії

17:53 13 травень Київ, Україна

Українські курсанти продовжують залишатися серед кращих іноземних студентів британських військових коледжів. Цього року премії британського Королівського військово-повітряного коледжу «Кранвелл» був удостоєний курсант Харківського Нацуніверситету ім. І. Кожедуба.

Про це Посольство Великобританії в Україні повідомляє в Фейсбуці.

"Курсант Антон Лузгарь з Національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба в Харкові, Україна, був нагороджений міжнародною премією коледжу Королівських повітряних сил "Кранвелл", - йдеться в повідомленні диппредставництва.

Як зазначається, Антон Лузгарь отримав постійний трофей і пам'ятну фотографію як визнання його лідерських та офіцерських якостей і професійних досліджень на курсі. Курсант має шанс боротися за те, щоб стати кращим з кращих і отримати меч Королівських повітряних сил.

"Офіцер з навчальної підготовки Антона заявив, що "він виправдано пишається своїми досягненнями", - йдеться в повідомленні.

Посольство привітало курсанта і побажало йому успіхів.



