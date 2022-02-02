Курсант з України отримав премію від коледжу Королівських ВПС Великобританії

Українські курсанти продовжують залишатися серед кращих іноземних студентів британських військових коледжів. Цього року премії британського Королівського військово-повітряного коледжу «Кранвелл» був удостоєний курсант Харківського Нацуніверситету ім. І. Кожедуба.
Про це Посольство Великобританії в Україні повідомляє в Фейсбуці.
Як зазначається, Антон Лузгарь отримав постійний трофей і пам'ятну фотографію як визнання його лідерських та офіцерських якостей і професійних досліджень на курсі. Курсант має шанс боротися за те, щоб стати кращим з кращих і отримати меч Королівських повітряних сил.
Посольство привітало курсанта і побажало йому успіхів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі