Харків'янам пообіцяли списати борги з комуналки

20:03 01 квітня Київ, Україна

Мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що мешканцям міста спишуть рахунки за комунальні послуги.



«Усі комунальні послуги я спишу… З 24 лютого, від початку війни, до закінчення війни», — заявив міський голова під час спілкування з харків'янами на вулицях міста. Відео опублікувала прес-служба Харківської міської ради у п'ятницю, 1 квітня.



Пізніше у міськраді уточнили, що йдеться про послуги, що надаються міськими комунальними підприємствами: холодне та гаряче водопостачання, опалення, квартплата, вивезення сміття, передає Kharkiv Today.







Нагадаємо, у Мінсоцполітики закликали українців по можливості оплачувати ЖКГ, щоб місцева влада мала можливість платити зарплати комунальникам. Урядом було ухвалено рішення про заборону нарахування та стягнення штрафів/пені за несвоєчасну або неповну оплату послуг ЖКГ населенням.