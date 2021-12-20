Харків вводить суворі карантинні обмеження: що забороняє мерія

13:49 18 березень Київ, Україна

У зв'язку з ростом захворюваності і дозволом Кабміну для мерів міст самостійно приймати рішення про посилення карантинних заходів, мерія Харкова з 18 березня підсилює карантин.

Про це повідомив секретар Харківської міськради Ігор Терехов.



Так, згідно з рішенням регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, забороняється проведення масових заходів за участю понад 1 людини на 4 кв. м площі будівлі або відкритої території.



Також не можна заповнювати зали, де проходять такі заходи, більш ніж на половину.



Крім того, забороняється прийом відвідувачів в кінотеатрах та інших закладах культури з наповненням понад 50% місць.



Також на території області заборонили роботу спортивних залів і фітнес-центрів, які не забезпечують можливість розміщення 1 людини на 10 кв. м, басейнів - більше 4 людей на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 - для групових.



Навчальним закладам рекомендували переходити на дистанційний режим роботи. У той самий час секретар міськради заявив, що школи Харкова поки не переходять на дистанційне навчання. З понеділка діти підуть на канікули, а потім буде прийматися окреме рішення про повернення до стаціонарного навчання.

"Дистанційно рекомендується навчати учнів загальноосвітніх установ області, крім учнів 1-4 класів. При цьому, якщо в початкових класах будуть виявляти випадки СOVID-19, їм також рекомендуватимуть переходити на дистанційну форму навчання.

У звичайному режимі навчатимуться учні спеціальних, санаторних установ, установ спеціалізованої освіти обласного підпорядкування, навчально-реабілітаційних центрів - за умови дотримання ними відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я учнів.



Установам професійної та професійно-технічної освіти, професійної передвищої і вищої освіти також рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 18 березня", - йдеться в повідомленні.