Харків відзначив річницю визволення ОДА від сепаратистів

17:37 08 квітень Київ, Україна

8 квітня виповнюється сім років з дня визволення Харківської обласної державної адміністрації від сепаратистів.





Сім років тому, 8 квітня 2014 року, бійці Нацгвардії штурмом звільнили будівлю Харківської ОДА від сепаратистів. У річницю подій МВС опублікувало архівне відео подій.



На плацу Харківського національного університету внутрішніх справ сьогодні зібралися учасники тих подій, керівництво та курсанти вишу. Вони вшанували пам'ять всіх, хто віддав свої життя за Україну, і згадали події весни 2014 року.



Вірність присязі та службовому обов'язку, мужність і героїзм допомогли в 2014 році вистояти захисникам української незалежності, повідомляє пресслужба МВС.Сім років тому, 8 квітня 2014 року, бійці Нацгвардії штурмом звільнили будівлю Харківської ОДА від сепаратистів. У річницю подій МВС опублікувало архівне відео подій.На плацу Харківського національного університету внутрішніх справ сьогодні зібралися учасники тих подій, керівництво та курсанти вишу. Вони вшанували пам'ять всіх, хто віддав свої життя за Україну, і згадали події весни 2014 року.

Як зазначив ректор університету, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко, "вірність присязі та службовому обов'язку, мужність і героїзм допомогли вистояти захисникам української незалежності".

Після закінчення заходу були переглянуті відеокадри тієї ночі, свідоцтва історичних подій.