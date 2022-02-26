Харків: відкрито кримінальну справу через концерт Полякової

08:06 05 жовтень Київ, Україна

В Харкові, на концерт до Дня вчителя, прийшло близько 2 тисяч осіб. Поліція попереджала про відповідальність в разі порушення карантинних правил.

Співачка на початку свого виступу попросила глядачів надіти маски та дотримуватися соціальної дистанції, але багато глядачів її звернення проігнорували.



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.



Правоохоронці зазначили, що напередодні концерту написали листа в районну адміністрацію з проханням вказати інформацію про захід, зокрема, про організатора та приблизну кількість учасників. Лист також містив попередження про відповідальність за порушення карантину, оскільки Харків зараз віднесений до помаранчевої зони рівня епідемічної небезпеки.



Під час концерту правоохоронці нагадували глядачам про необхідність дотримуватися правил. Вони також фіксували порушення з боку організаторів.





Сама Полякова на початку свого виступу попросила глядачів надіти маски та дотримуватися соціальної дистанції, але багато глядачів її звернення проігнорували.

Слідчий відділ поліції Новобаварського району Харкова вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 51000 гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.